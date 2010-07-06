ПЗЗ тимчасово змінить рух приміських потягів через Київ

У зв`язку з тим що залізничники продовжують виконувати ремонтні роботи на перегоні Київ-Московський – Дарниця, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 і 17 липня 2010 року з 10:30 до 15:30 приміські потяги прямуватимуть через станцію Київ-Петрівка замість Київ-Пасажирський.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південно-Західної залізниці.

Згідно з повідомленням, у ці дні за зміненим маршрутом курсуватимуть такі електропоїзди: № 6911 Ніжин – Борщагівка-тех., № 6812 Борщагівка-тех. – Гребінка, № 6810 Борщагівка-тех. – Яготин, № 6915 Ніжин – Борщагівка-тех., № 6814 Борщагівка-тех. – Яготин, № 6914 Борщагівка-тех. – Носівка, № 6811 Яготин – Борщагівка-тех., № 6813 Гребінка – Київ-Петрівка, № 6816 Київ-Петрівка – Гребінка.

Південно-Західна залізниця закликає пасажирів уважніше стежити за оголошеннями про зміни у розкладі руху потягів, оскільки у вищезазначені дні відбудуться зміни також і в розкладі руху приміських потягів підвищеного комфорту № 812 і № 816.