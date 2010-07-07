В Україні харчові продукти подорожчали на 8% (моніторинг цін)

В Україні дефляція в червні 2010 р. щодо травня становила 0,4%, з початку року (до грудня 2009 року) інфляція – 3,3%, до травня 2009 року – 6,9%, у січні–червні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція становила 9,8%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти й безалкогольні напої в червні ц.р. до червня 2009 року зросли на 8,1% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - зросли на 11%), зокрема на харчові продукти - на 7,9% (до січня-червня 2009 р. - на 10,6%), хліб і хлібопродукти - на 10,1% (9,7%), зокрема на хліб - на 9,8% (9,9%), макаронні вироби - на 4,6% (5,8%), кондитерські вироби з борошна – 12,9% (12,9%), м`ясо й м`ясопродукти - на 0,3% (1,2%), рибу і рибопродукти - на 6,3% (5,4%), молоко, сир і яйця - на 16,6% (23,9%) (зокрема на молоко - на 22,2%, сир і сир м’який - на 19,4%, на яйця – знизилися на 6,4%), на масло й жири – зросли на 4,4% (10,1%), зокрема на масло вершкове - зросли на 19,4%, олію соняшникову – на 11%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 20,2%.

Ціни на фрукти в червні ц.р. до червня 2009 року зросли на 3,8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року зросли на 1,5%). На овочі ціни зросли на 5% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року – зросли на 11%), зокрема на картоплю – на 6% (зросли на 3,4%). На цукор - зросли на 57% (на 89%), кондитерські вироби цукристі - на 22,3% (24,6%), безалкогольні напої – на 7,7% (11,5%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в червні 2010 року до червня 2009 року подорожчали на 19,9% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 32,2%), ціни на одяг і взуття зросли на 3,7% (4,5%), зокрема на одяг - на 3,6%, взуття - на 4,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в червні ц.р. до червня 2009 року подорожчали на 1,8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 5,2%), зокрема квартплата зросла на 5,1% (16%), ціни на утримання й ремонт житла зросли на 2,1% (2,3%), каналізацію - на 9,8% (21,2%), воду – 9,6% (16,3%), ціни на електроенергію й природний газ у червні не змінилися (не змінилися), на гарячу воду й опалення - знизилися на 1,2% (4,2%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку й поточне утримання житла в червні ц.р. до червня 2009 року зросли на 2,8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 4,9%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 2,8% (3,7%), домашній текстиль - на 5,1% (7,3%), побутова техніка - на 1,7% (2,9%).

Вартість послуг охорони здоров`я в червні 2010 року до червня 2009 року зросла на 7,4% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 9,1%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання - на 6% (8,6%), амбулаторні послуги подорожчали на 9,2% (10,7%).

Ціни в транспорті в червні ц.р. до червня 2009 року зросли на 10,4% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 14,3%), зокрема на придбання транспортних засобів - зросли на 5,4% (5,3%), на пальне й мастила – зросли на 22% (33,8%), транспортні послуги – зросли на 7,5% (10,1%) (пасажирський залізничний транспорт - на 2% (10,7%), пасажирський автодорожній транспорт - на 8,1% (9,9%).

Ціни у сфері зв`язку в червні 2010 р. знизилися на 8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року – знизилися на 4,1%), поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 8,4% (знизилася на 3,9%).

Ціни у сфері відпочинку й культури в червні ц.р. зросли на 4% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року – на 5%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася в червні ц.р. на 1,1% (знизилася на 2,1%), вартість відпочинку й послуг культури зросла на 6,7% (зросла на 8,7%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 7,4% (9,6%).

Ціни у сфері освіти в червні 2010 року до червня 2009 року зросли на 15,1% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 14,6%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 9,9% (7,4%), середня освіта - на 13,9% (13,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (16,9%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у червні ц.р. до червня 2009 року зросла на 6,9% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 7,6%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. по відношенню до листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).