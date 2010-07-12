«Кримхліб» відкрив хлібний павільйон у Криму

ВАТ «Кримхліб», великий виробний хлібобулочних виробів в АР Крим, відкрило новий хлібний павільйон у селищі Морське (АР Крим). Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

У новий фірмовий павільйон «Кримхліб» інвестував близько 80 тис. грн. У торгову точку поставлятимуть свою продукцію Феодосійський, Сімферопольський і Ялтинський хлібокомбінати.

Це друга торгова точка ТМ «Булкін» в селищі Морське. Найближчим часом буде відкритий фірмовий магазин формату самообслуговування в Судаку. Цього року «Кримхліб» вже відкрив нові фірмові магазини у форматі самообслуговування в Сімферополі та Феодосії.

Зазначають, що ВАТ «Кримхліб» продовжуватиме спільно з місцевою владою проект організації торгових точок з реалізації хлібобулочної продукції від виробника в інших містах Криму, а також в невеликих селищах, що особливо важливо в курортний період.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кримхліб» - найбільший виробник хлібобулочних і кондитерських виробів у Криму, одне з провідних підприємств «Холдингу «Т і С». У структуру підприємства входять Сімферопольський, Ялтинський, Євпаторійський, Феодосійський, Керченський, Джанкойський, Бахчисарайський хлібокомбінати. Загальна потужність хлібопекарських підприємств складає близько 200 тонн хлібобулочних і 3 тонн кондитерських виробів щодня. Вся продукція хлібокомбінатів виготовляється під ТМ «Булкін» і реалізується не тільки в Криму, але і в Києві, Одесі та інших містах України. ВАТ «Кримхліб» має власну торгову мережу, яка налічує понад 160 фірмових магазинів, павільйонів і кіосків по всій території Криму.