На водоймах Києва з початку купального сезону потонуло 47 осіб

На водоймах міста Києва з початку травня потонуло 47 чоловік. В більшості випадків це чоловіки віком від 20 до 35 років, які в стані алкогольного сп’яніння йшли купатись.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві.

Учора, 12 липня, о 15:30 водолази спеціалізованого аварійно-рятувального загону здійснили виїзд в Печерський район до мосту Метро. В акваторії річки Дніпро на відстані 20-25 м від берега, на глибині 5 м було виявлено та піднято на поверхню тіло потопельника. Тіло 28-річного хлопця передали дільничному інспектору міліції.

Як з’ясувалося, в суботу разом з компанією чоловік відпочивав поблизу мосту Метро, коли настала гроза всі швидко зібралися та побігли ховатись під міст. Вже під мостом помітили його відсутність, почали шукати, але це не дало ніяких результатів. Ввечері повідомили рідних про те, що зник чоловік, ті в свою повідомили міліцію. Ще через день безрезультатних пошуків вирішили пошукати на місці, де всі відпочивали та купались, тож подзвонили на 101.

Також у вихідні під час купання втопилося троє чоловіків віком від 30 до 40 років. Один на озері у Святошинському районі, що навпроти вул. Антонова, інший в затоці „Собаче гирло”, і третій в річці Дніпро проти будинку №58 по вул. Лісничій.

У зв’язку з чим, Головне управління МНС України в місті Києві закликає киян та гостей міста бути уважнішими, перебуваючи на відпочинку біля водойм, не втрачати пильності.