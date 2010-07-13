У столиці організують сільськогосподарські ярмарки

17 липня 2010 року (субота), у столиці буде організовано 2 сільськогосподарських ярмарки.

Організатором ярмарок традиційно виступило Головне управління з питань торгівлі та побуту Київської міської державної адміністрації, повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, 17 липня ярмарки можна відвідати:

- у Дарницькому районі на вул. Руденко;

- у Подільському районі на пр-ті Правди, 5-11.

Кияни та гості міста зможуть придбати м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, рибу, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.