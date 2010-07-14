Вінницька облрада посилить контроль за виробництвом продукції з ГМО

Вінницька обласна рада посилить контроль за виробництвом і реалізацією в області продукції, яка містить генетично модифіковані організми.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник Вінницької обласної ради.

Облрада рекомендувала Головному управлінню агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації розробити комплексну програму екологічно чистого землеробства в області без застосування генетично модифікованих організмів. Також повинен бути посилений контроль за наявністю у переробних підприємств харчової промисловості області протоколів лабораторних досліджень на наявність (відсутність) генетично модифікованих організмів в сировині, що поступає від постачальників.

Державному підприємству «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології і сертифікації», Вінницькій обласній санепідемстанції і Вінницькій обласній державній хлібній інспекції доручено проводити постійний контроль джерел генетично модифікованих організмів.

Головному управлінню економіки доручено заборонити на території області реалізацію продуктів дитячого харчування, що містять ГМО, а також здійснювати постійний контроль за реалізацією в області продуктів з ГМО. Представник Вінницької облради відзначив, що в торгових закладах області продукти харчування, що містять ГМО, повинні бути розміщені окремо від інших продуктів на торгових стендах з написом «Продукція, яка містить генетично модифіковані організми».

Депутати Вінницької обласної ради також вирішили звернутися в Кабінет Міністрів з пропозиціями щодо правового врегулювання питань спостереження і контролю у сфері генетично-інженерної діяльності.