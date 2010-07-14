Кабмін не втручатиметься в ціноутворення на сільгосппродукцію

Уряд цього року має намір відмовитися від державного втручання в ціноутворення на сільгосппродукцію.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ в коментарі газеті «Дело» (№114 від 14 липня).

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, треба збільшити ефективність субсидування підприємств сільгосппризначення з урахуванням зобов`язань перед Світовою організацією торгівлі.

«Ми вивчили світовий досвід, на сьогодні субсидується здебільшого сільськогосподарська інфраструктура для того, щоб інвестори не зазнавали додаткових витрат на її створення. Крім того, бюджет компенсує створення основних фондів на селі», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІОВ відзначив необхідність прийняти заходи з недопущення на ринок низькоякісної тваринницької продукції. «Посилити контроль за ввезенням і використанням пестицидів. Поліпшити кредитно-фінансові механізми стимулювання лізингових операцій в аграрному секторі», - сказав він.

Віце-прем`єр-міністр також зазначив, що необхідно максимально зацікавити західних інвесторів, щоб налагодити виробництво сільгосптехніки на вітчизняних підприємствах.