Мінтранс пропонує вдвічі збільшити страхові суми пасажирам

Міністерство транспорту і зв`язку України ініціює збільшення страхових виплат для водіїв і пасажирів, які користуються послугами залізничного, морського, автомобільного, внутрішнього водного і електротранспорту. Як повідомила УНІАН прес-служба Мінтрансзв’язку, міністерство вже розробило відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Положення про обов`язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» і виносить його на громадське обговорення.

Згідно з документом, у разі настання страхового випадку з провини перевізника пропонується збільшити розмір страхової суми для кожної застрахованої особи вдвічі – до 6000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (з 51 до 102 тис. грн.)

Крім того, згідно із запропонованими змінами, в перелік суб`єктів, які підлягатимуть обов`язковому особистому страхуванню від нещасних випадків на транспорті, будуть включені пасажири автобусів на нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезеннях. При цьому перевізник буде зобов`язаний видати кожному застрахованому пасажиру страховий поліс до початку поїздки.

У разі перевищення обсягів страхових платежів над виплатами страхових відшкодувань страхові компанії відраховуватимуть страхувальникам 50% різниці, яка буде використана для фінансування заходів, спрямованих на зменшення аварійності і травматизму на транспорті.

В цілому прийняття поправок до «Положення про обов`язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» дасть змогу істотно підвищити суми страхових виплат за цим видом страхування, зазначають у міністерстві. Таким чином, розміри страхової суми будуть приведені у відповідність з рівнем, який відповідає сьогоднішній вартості медичної допомоги (реабілітації) постраждалим, поховання загиблих, матеріальній компенсації у зв`язку з втратою годувальника в аваріях і ДТП на транспорті.