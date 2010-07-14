«Парк Київська Русь» пропонує пограти у гномів та ельфів

У «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район Київської області) 17-18 липня пройде рольовий фестиваль-маскарад «Київська фібула».

Як повідомили УНІАН організатори, цього разу учасниками фестивалю стануть команди рольового моделювання з багатьох міст України. Гості перевтілюватимуться у гномів, ельфів, чарівників, принцес та в інші казкові образи, знайомі всім з дитинства.

У фестивальній програмі заходу планується вистава «Битва стихій», фаєр-шоу «Полум’яний світанок», конкурс оригінального образу, інтерактивні конкурси з глядачами.

Також у програмі «Київської фібули» заявлені виступи столичного гурту «Йо’Гурт» та шоу барабанщиків «Steel Beat».

«Фестиваль-маскарад – спосіб розслабитися, поринувши у світ казкових персонажів», - кажуть організатори свята, і запевняють, що задоволення отримають і дорослі, і діти.

Довідка УНІАН. Дістатися до «Парку Київська Русь» із Києва можна за 45 хвилин. У вихідні дні з 9.00 у напрямку «Парку Київська Русь» курсують автобуси від станції метро «Видубичі» (зупинка біля «Фуршету»). Інтервал руху - 30 хвилин. Ціна проїзду - 20 грн.

Вартість квитка у фестивальний день - 80 грн., для пенсіонерів, студентів і дітей, - 40 грн., для дітей до 7 років - безкоштовно.