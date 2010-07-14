Уряд посилить соціальний захист при оплаті комунальних послуг

Уряд сьогодні на засіданні затвердив заходи з посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у разі, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу і 10% - для непрацездатних громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Це рішення спрямоване на забезпечення належного соціального захисту родин, для яких вартість комунальних послуг становить більше 15% від сімейного бюджету для працюючих громадян і більше 10% - для сімей, які складаються з пенсіонерів», - сказав В.НАДРАГА.

За його словами, уряд також скоротив перелік документів, які необхідні для нарахування державної допомоги. Зокрема, за його словами, працюючі громадяни мають надати в органи соціального захисту заяву, декларацію про доходи і майновий стан, а також довідку про доходи, яка підтверджує декларацію.

Міністр уточнив, що для непрацюючих громадян (пенсіонерів та інвалідів) достатньо лише подати заяву для отримання субсидії, а також декларацію про доходи, яка заповнюється зі слів претендента на отримання субсидії.

«Хотів би особливо підкреслити, що громадяни, в яких є поточна заборгованість по квартплаті, також мають право на житлову субсидію, тобто така заборгованість не є перешкодою для отримання субсидій. Наявність боргу ніяк не впливає на її отримання», - наголосив В.НАДРАГА.

За словами міністра, тим людям, які вже отримують субсидію, не треба нікуди звертатися додатково. «Розмір субсидії буде перерахований автоматично, про що одержувачів субсидій буде поінформовано», - пояснив він.

В.НАДРАГА також повідомив, що уряд ухвалив рішення про відкриття цілодобової урядової гарячої лінії 080-050-93-07, на яку може звернутися кожен громадянин та отримати конкретну відповідь по конкретному випадку.