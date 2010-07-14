Метеорологи назвали "блискавконебезпечні" місця Києва

Кількість злив і гроз у Києві, що дедалі зростає, не дивно, і надалі "грозитиме" все частіше, пише газета "Сегодня" з посиланням на метеорологів. Причина - тотальне вирубування дерев.

Як пояснили виданню в Інституті метеорології НАН України, у середньому в Києві за рік було 26 днів з грозами. "Але останні десятиліття їх кількість зростає. Всьому провиною - глобальне потеплення і скорочення зелених насаджень", - розповіла завідуюча відділом синоптичної метеорології інституту Віра БАЛАБУХ. За її словами, від підвищення температури і вологості повітря місто нагрівається і тим самим провокує блискавки, а перешкоджаючих цьому дерев, здатних охолодити атмосферу, стає все менше. "Чим менше в місті буде дерев, тим інтенсивнішими будуть грози і зливи", - зазначає В.БАЛАБУХ.

Те, що гроз стало більше, підтверджують і в Гідрометцентрі. "Пік зазвичай припадає на червень-серпень, але останнім часом через глобальні кліматичні зміни грози можуть бути навіть у жовтні і взимку", - розповідає головний синоптик країни Микола КУЛЬБІДА.

Учені зазначили, що найбільше від блискавок страждає правий берег Києва, розташований на горбах. "Приміром, площа і проспект Перемоги часто зазнають ударів, адже на них мало дерев, вони досить широкі, відкриті і швидко нагріваються, що викликає швидкі висхідні повітряні потоки, які впливають на утворення блискавки під час грози. А, приміром, бульвар Шевченка, який знаходиться поряд, - спокійне в цьому плані місце. Там є рятівна зелень", - розповідає В.БАЛАБУХ.

У зону ризику потрапляють, за її словами, всі високі точки міста, а також Поділ через його горбистість, Троєщина через переважання бетону, який сильно нагрівається, і житлові масиви біля води - вона, як відомо, добре проводить електрику.

Біоенергетик Людмила ЖУКОВА додає: блискавка також часто стріляє в будинки-колодязі і глухі кути, - мовляв, там погано циркулює енергія.

Утім, як зазначає "Сегодня", в архітекторів дещо інша думка. "Особливих блискавконебезпечних зон у Києві немає, але будівлі з невеликими баштами, трубами, шпилями і вишками небезпечніші, ніж інші", - каже архітектор Андрій ПРИШВІН. До таких відносяться, приміром, цирк, замок Річарда, майже всі церкви, Верховна Рада, Батьківщина-мати. В останню блискавка вдаряє систематично, але пам`ятник від цього не страждає. А ось депутатам діставалося. У червні через блискавку в сесійному залі пропадало світло – саме в той час, коли в першому читанні прийняли відмову від прагнення в НАТО. А два роки тому блискавка потрапила в один з корпусів Лаври, там сталася пожежа. "Але боятися не треба - всі житлові будинки в Києві проектуються з громовідводами і захистом від блискавки. Отже, при попаданні максимум може відключитися світло", - розповідає А.ПРИШВІН.

В цілому ж серед зон підвищеної "блискавконебезпечності" в столиці Інститут метеорології НАН України називає:

проспект Перемоги

площу Перемоги

Контрактову площа

вулицю Набережно-Хрещатицьку

Русанівку (Русанівськая набережна)

Оболонські Липки (Героїв Сталінграда, Маршала Малиновського)

Троєщина (Московський проспект, Градинська, Сабурова)

Осокорки (дачі біля Дніпра)

район біля монумента "Батьківщина-мати" (Лаврська)

Києво-Печерська лавра

телевежа (вулиця Мельникова).

Знизити ймовірність попадання блискавки можна безліччю способів, нагадує видання. Основні поради стосуються дерев, води, металу і побутових приладів. У жодному разів не треба намагатися бігти від блискавки чи лягати на землю: так збільшується площа можливого попадання. Під деревами ховатися не варто, особливо під дубом, тополею, сосною, ялиною і березою - вони притягують блискавки через склад свого стовбура. Від дерев краще відійти на кілька метрів і присісти, нахиливши голову, в якій-небудь низині.

Не можна ховатися від грози під металевими навісами під`їздів і зупинок. Якщо гроза застала вас біля води, купатися треба терміново припинити, відійти на 20-30 метрів від водоймища, а в човні підняти весла і не рухатися. Мобільні телефони варто відключити при перших же гуркотах грому: їх випромінювання притягають розряди. Також варто зняти з себе всі металеві предмети, включаючи годинник. У машині перечікувати грозу цілком безпечно, заздалегідь закривши всі вікна, опустивши автоантену і від`їхавши від високих дерев. А вдома потрібно відключити всі побутові прилади, щоб ті не перегоріли від можливого короткого замикання.