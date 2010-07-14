Як змінилися ціни в Україні у першій декаді липня

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, 10 липня 2010 року порівняно з 30 червня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку України характеризувалася підвищенням цін на крупу гречану на 1,1% (з 8,09 до 8,18 грн. за 1 кг), повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Повідомляють, що знизилися ціни на: вермішель - 0,2% (з 4,72 до 4,71 грн. за 1 кг); крупу манну - 0,3% (з 3,68 до 3,67 грн. за 1 кг); рис - 0,7% (з 8,67 до 8,61 грн. за 1 кг).

Залишилися стабільними ціни на: хліб з борошна І сорту (3,57 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний (3,51грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту (4,36 грн. за 1 кг); борошно вищого сорту (3,06 грн. за 1 кг).

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: сметану - 0,1% (з 15,15 до 15,16 грн. за 1 кг); яловичину - 0,1% (з 36,47 до 36,49 грн. за 1 кг).

За повідомленням, знизилися ціни на: молоко - 0,4% (з 5,48 до 5,46 грн. за 1 л); масло вершкове - 0,2% (з 44,86 до 44,76 грн. за 1 кг); свинину - 0,2% (з 39,82 до 39,74 грн. за 1 кг); сало - 2% (з 19,34 до 18,95 грн. за 1 кг); птицю (кури) - 0,3% (з 18,85 до 18,79 грн. за 1 кг); яйця (курячі) – 4%(з 4,50 до 4,32 грн. за 1 дес.).

Зазначають, що не змінилися на ковбаси варені І сорту (28,37 грн. за 1 кілограм).

На цукор впродовж першої декади липня середній рівень цін по Україні підвищився на 0,5% (з 8,47 до 8,51 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін знизився на 0,1% (з 10,92 до 10,91 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося зниження середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю - 1,2% (з 4,06 до 4,01 грн. за 1 кг); капусту - 3,8% (з 3,16 до 3,04 грн. за 1 кг); моркву - 2,8% (з 6,10 до 5,93 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб з борошна І сорту, хліб житньо-пшеничний, вермішель, крупу гречану, ковбаси варені І сорту, цукор, олію соняшникову, яловичину, яйця (курячі), капусту та моркву; зниження їх рівня на: рис, молоко, сметану, масло вершкове, свинину, сало, птицю (кури) та картоплю.