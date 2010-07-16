Наступного тижня визначать виробника послуг тепла і води в Києві

Наступного тижня Київська міська державна адміністрація та АК «Київенерго» планують остаточно вирішити питання щодо визначення офіційного виробника послуг з гарячого водопостачання та теплопостачання в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК в інтерв’ю журналістам після засідання розширеної колегії КМДА з питань підготовки столиці до зими.

О.МАЗУРЧАК підкреслив, що в обов’язковому порядку виробника тепла і гарячої води має бути визначено до початку опалювального сезону. Він наголосив на наявності лише двох можливих варіантів: або виробником стає «Київенерго», або комунальне підприємство «Київтеплокомуненерго».

«Вже буквально на наступному тижні вийде з відпустки керівник «Київенерго», і ми хочемо провести дві наради з «Київенерго» та «Київводоканалом» з визначення виробника», - сказав О.МАЗУРЧАК.

Він відзначив, що виробник буде виконавцем послуг «безпосередньо аж до мешканців», і безпосередньо з киянами підписуватиме угоди про надання вказаних послуг.

«Досить спекулювати цією проблемою – послуг і виробників послуг. Є два варіанти і нема що тут мудрувати. Один з них буде обраний, і причому у найближчий час. Для мене абсолютно очевидно: в кого знаходиться на балансі обладнання з виробництва гарячої води, той і є виробником цих послуг, і не може бути іншого», - підкреслив О.МАЗУРЧАК.

За його словами, якщо сьогодні компанія «Київенерго» має на своєму балансі теплопункти, то вона має бути виробником гарячої води і надавати мешканцям цю послугу, а отже, бути виконавцем цих послуг. «Або ми забираємо у комунальну власність усі ці теплопункти, і тоді комунальне підприємство буде надавати послуги мешканцям міста. Я думаю, що ці спекуляції треба вже завершувати, і ми, думаю, найближчим часом це питання вирішимо», - заявив О.МАЗУРЧАК.