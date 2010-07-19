У Харківській області забракували 17,7% перевіреної продукції

Фахівці держнагляду ДП «Харківстандартметрологія» впродовж І півріччя 2010 року перевірили продукцію на загальну суму 21 млн. 317 тис. грн. Нормативній документації не відповідало 17,7% продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що загалом провели 250 перевірок, під час 240 із них були виявлені порушення.

Інспектори перевірили якість питної води центрального постачання, вареників, пельменів, молочної продукції, алкогольних напоїв, продуктів дитячого харчування тощо.

Окрім цього, було перевірено вугілля, горючі гази, бензин та оливу, продукцію хімічної та електротехнічної промисловості, меблі, робоче взуття, зошити та книги для дітей, парфумерні вироби, вироби медичного призначення, а також послуги під час техобслуговування автомобілів.

За результатами перевірок впродовж І півріччя 2010 року у 35 випадках заборонили реалізацію окремих видів продукції, а в 178 – реалізацію перевірених партій продукції.

Фахівці держнагляду склали 149 постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій та 199 протоколів про адміністративну відповідальність посадових осіб. Загальна сума штрафних санкцій у першому півріччі 2010 року склала понад 261 тис. грн.