Киян годували сиром з Чорнобильської зони

У Київській області за 35 кілометрів від Чорнобиля працівники відділу ветеринарної міліції виявили підпільний цех з виготовлення сиру. Він розташовувався в приміщенні покинутого з часу чорнобильської катастрофи магазину. Ніяких дозвільних документів на виробництво сиру у підприємця не знайшлося.

“Господар виробництва – 35-річний житель Миколаївської області. Для виготовлення продукту він збирав молоко в заражених радіацією селах Поліського району, де всі корови хворі на лейкоз. Вживання такого сиру може легко призвести до різних захворювань”, – розповідає співробітник прес-служби обласної міліції Юлія Синчак.

За її словами, виготовляли сир у непристосованому для цього приміщенні, без водопроводу, пакували у вакуумні упаковки без маркування.

«Лейкозний» сир близько року продавали до столичних та обласних супермаркетів. Зараз працівники міліції закрили підпільний цех, а власникові вручили розпорядження про заборону займатися даним видом діяльності. За цим фактом правоохоронці готують матеріали для передачі їх до прокуратури.

“Газета по-київськи”