Мер Херсона хоче скорочення зовнішньої реклами в центрі міста

Мер Херсона Володимир САЛЬДО наполягає на скороченні кількості вуличних рекламоносіїв у межах зони пам`яток містобудування і архітектури і ухваленні відповідного рішення виконкому міськради Херсона.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона з посиланням на результати засідання виконкому міськради Херсона 20 липня, на якому розглядалося питання про введення мораторію на зовнішню рекламу в історичній частині Херсона, проте не набрало потрібної кількості голосів.

Як повідомила прес-служба, В.САЛЬДО вважає, що ухвалення рішення "значно покращило б зовнішній вигляд центральної частини Херсона, оскільки кількість рекламоносіїв у ній перевищує нормативи і псує загальне сприйняття історичної архітектури Херсона".

Проект рішення виконкому передбачав, що до 18 травня 2012 року буде введено мораторій на прийом заяв на установлення об`єктів зовнішньої реклами в історичній частині Херсона і продовження терміну дії дозволів на діючі об`єкти.

До складу виконкому міськради Херсона входить 31 людина (всі члени виконкому введені в нього або за квотами мерії, або фракцій, представлених к міськраді Херсона). На засіданні були присутніми 17 чоловік. Для затвердження рішення необхідно було 16 голосів, проте "за" висловилися лише 12 членів виконкому.