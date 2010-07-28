ПЗЗ змінила рух приміських електропоїздів на 29-31 липня

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) змінила розклад руху приміських електропоїздів на 29-31 липня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«У зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця – Київ-Московський 29, 30, 31 липня 2010 року приміські електропоїзди курсуватимуть через станцію Київ-Петрівка», – сказано в повідомленні прес-служби.

Змінюються такі маршрути: Ніжин – Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка, Борщагівка-тех. – Яготин через Київ-Петрівка, Борщагівка-тех .– Гребінка через Київ-Петрівка, Ніжин – Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка, Борщагівка-тех. – Носівка через Київ-Петрівка, Яготин – Борщагівка-тех. через Київ-Петрівка, Гребінка – Київ-Петрівка, Київ-Петрівка – Гребінка.