Уряд хоче стягувати пеню за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ

Кабінет міністрів України пропонує з 1 січня 2011 року стягувати з громадян пеню за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідний урядовий законопроект “Про внесення зміни до статті 2 Закону України “Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги” зареєстрований у Верховній Раді.

Законопроектом передбачено, що дія цього закону припиняється 1 січня 2011 року. При цьому визначено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюватиметься на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що через незастосування санкцій до населення за несплату житлово-комунальних послуг підприємства житлово-комунального комплексу не мають можливості вживати дієвих заходів, спрямованих на зменшення заборгованості населення за спожиті послуги та, у свою чергу, зменшити власні борги за спожиті енергоносії.

У пояснювальній записці вказано, що загальна сума дебіторської заборгованості підприємств галузі за січень-березень 2010 року збільшилась на 2,6 млрд. грн. (23,2%) і станом на 1 квітня 2010 року становила 13,6 млрд. грн.

За даними Держкомстату України, заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг станом на 1 березня 2010 року становила 12,3 млрд. грн.

Кредиторська заборгованість з початку року збільшилася на 2,5 млрд. грн. (22,1 %) і станом на 1 квітня 2010 року становила 13,9 млрд. грн.