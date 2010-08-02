Держспоживстандарт забракував 18% перевірених соків
У першому півріччі 2010 року
Протягом першого півріччя 2010 року територіальні органи Держспоживстандарту України провели 16 перевірок дотримання стандартів, норм та правил під час виробництва, зберігання та оптової реалізації сокової продукції. На 6 із них було виявлено порушення вимог нормативної документації (НД). Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, за вказаний період було перевірено соків на загальну суму близько 500 тис. грн., забраковано – на 90 тис. грн. (18% перевіреної продукції).
Під час перевірок продукцію досліджували за органолептичними показниками (смак, запах, наявність сторонніх предметів), фізико-хімічними, мікробіологічними, а також за вимогами маркування.
Було виявлено невідповідність продукції за складом продукту, за органолептичними показниками, під час маркування (не зазначено виду соку: відновлений, освітлений, купажований; відсутність надпису „БЕЗ ГМО” чи „З ГМО”; не вказано номеру партії продукції; неповністю вказано адресу виробника та його телефони). Також під час перевірок у суб’єктів господарської діяльності було виявлено порушення метрологічних норм та правил, порушення періодичності контролю продукції за показниками безпеки, порушення періодичності контролю за фізико-хімічними показниками.
Так, на одному з підприємств із виробництва сокової продукції на Миколаївщині у партії ягідно-фруктового нектару з натуральним екстрактом женьшеню серії «Мультиактив» з використанням концентрованого соку було виявлено ароматизатор, ідентичний натуральному «Малина», не передбачений НД. Партія цієї продукції була заборонена до реалізації, видано припис про усунення порушень.
Основними причинами невідповідності продукції були: незадовільна організація приймального та технологічного контролю, недоліки підготовки виробництва, недоліки нормативної документації, порушення метрологічних норм та правил.
За результатами державного нагляду підприємствам-порушникам видано 12 приписів про заборону реалізації партій продукції; 8 приписів про заборону реалізації всієї продукції; 6 постанов про застосування штрафів на загальну суму 11,9 тис. грн.; чотири посадові особи притягнуто до адміністративної відповідальності.