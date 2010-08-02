Київська влада обіцяє будувати житло для бюджетників
Попов дав доручення
Виконуючий обов‘язки голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що Київ будуватиме житло для працівників бюджетної сфери.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він заявив сьогодні під час засідання апаратної наради.
«Київ може будувати і будуватиме житло для працівників бюджетної сфери», - наголосив О.ПОПОВ.
Він дав доручення спеціалістам відповідних підрозділів міськадміністрації до 15 серпня розробити і подати попередній проект програми будівництва такого житла, з тим, щоб з 1 січня 2011 року розпочати реалізацію цієї програми.
«Земельні ділянки під будівництво ми будемо виділяти там, де вже є необхідні інженерні мережі, щоб здешевити будівництво будинків», - зазначив О.ПОПОВ.