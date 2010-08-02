Київська влада обіцяє будувати житло для бюджетників

Виконуючий обов‘язки голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що Київ будуватиме житло для працівників бюджетної сфери.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він заявив сьогодні під час засідання апаратної наради.

«Київ може будувати і будуватиме житло для працівників бюджетної сфери», - наголосив О.ПОПОВ.

Він дав доручення спеціалістам відповідних підрозділів міськадміністрації до 15 серпня розробити і подати попередній проект програми будівництва такого житла, з тим, щоб з 1 січня 2011 року розпочати реалізацію цієї програми.

«Земельні ділянки під будівництво ми будемо виділяти там, де вже є необхідні інженерні мережі, щоб здешевити будівництво будинків», - зазначив О.ПОПОВ.