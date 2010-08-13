Хліб і цукор не подорожчають

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на сьогодні не бачить причин для підвищення цін на хліб і цукор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ під час телефонної лінії газети «Комсомольская правда».

«Ніяких підстав для підвищення цін на хліб сьогодні немає взагалі», – підкреслив він. За словами О.КОСТУСЄВА, весь хліб, який сьогодні продається, виготовлений із зерна врожаю минулого року.

«Не треба переживати, все у нас в країні з цінами на хліб буде нормально, принаймні з цінами на соціальні сорти хліба», – запевнив голова АМКУ.

Також він зазначив, що немає тенденцій до зростання цін і на ринку цукру. «На ринку цукру ми сьогодні тенденцій до зростання цін не бачимо, і об`єктивних причин сьогодні підвищувати ціни на цукор немає», – сказав А.КОСТУСЄВ.

При цьому він підкреслив, що АМКУ постійно моніторить ситуацію як на ринку зерна, так і на ринку цукру, і реагуватиме на необгрунтоване підвищення цін.

«Якщо почнуться тенденції (до підвищення цін – УНІАН), ми їх перехопимо на самому початку», – сказав глава Антимонопольного комітету.