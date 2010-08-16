У Росії ціни на нафтопродукти завищені на 15-20%

Ціни на нафтопродукти в Росії завищені на 15-20%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив керівник Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Росії Ігор АРТЕМ’ЄВ на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Ми вважаємо, що все одно внутрішні ціни завищені на 15-20%. І це впливає абсолютно на все - і на авіаційні перевезення, і на сільське господарство, і на будівництво. Абсолютно на все! Так складалося протягом років», - сказав І.АРТЕМ’ЄВ.

Він повідомив, що на сьогодні ФАС веде близько 50 судових процесів проти нафтових компаній.

«Це, певна річ, викликає у них відповідну реакцію, однак, вважаю, що це є важливим чинником в утриманні цих цін», - сказав він.