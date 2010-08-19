Для Сорочинського ярмарку виготовили величезний м'ясний торт

ВАТ «Кременчукм’ясо» презентувало на Національному Сорочинському ярмарку 65-кілограмовий торт із м`яса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Сорочинському ярмарку заявила голова правління підприємства Ірина ДРОЗДОВА.

За її словами, фахівці ковбасного цеху ВАТ «Кременчукм’ясо» вперше для Сорочинського ярмарку виготовили величезний торт із м`яса. Ширина торта 60 см, висота – 50 см. Торт двоярусний. «Коржі торта зроблено з м`ясного фаршу, а прикраси зроблено з сирокопчених ковбас», - сказала І.ДРОЗДОВА.

За її словами, над створенням торта трудилися два дні четверо працівників комбінату. «Якби його продавати, то торт коштував би 1500 євро», - уточнила представник комбінату.