Клюєв подбає про санітарні норми якості харчування у дитзакладах

Перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству праці, Міністерству охорони здоров’я, Головному санітарному лікарю, Міністерству освіти та науки, Міністерству сім’ї, молоді та спорту, виконавчій владі Автономної Республіки Крим та головам обласних державних адміністрацій забезпечити виконання санітарно-епідеміологічних норм якості харчування у дитячих закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення А.КЛЮЄВ дав на засіданні уряду.

За його словами, таким чином можна уникнути можливих спалахів інфекційних захворювань у дитячих навчальних та оздоровчих закладах.

Крім того, перший віце-прем’єр повідомив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ буде особисто приймати звіти керівників обласних держадміністрацій щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року.

«Прошу Міносвіти взяти під контроль завершення ремонтів навчальних закладів і їхнє відповідне оснащення, а також прискорити друк підручників і забезпечити масовий доступ школярам та студентам до їхніх електронних версій», - зазначив він.

А.КЛЮЄВ повідомив, що питанням підготовки до нового навчального року буде присвячено окреме засідання уряду.

Перший віце-прем’єр також доручив Мінпраці і Мінекономіки переглянути концепцію організації шкільного харчування та відмовитися від практики, коли компанії, які не мають відношення до громадського харчування, постачають продукти у школи. «Це негативно відбивається на стані здоров’я дітей, і їх у таких випадках просто не догодовують. У разі необхідності прошу подати проекти необхідних нормативних актів», - запропонував А.КЛЮЄВ.