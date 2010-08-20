Харківська мерія унеможливить роботу "чорних" таксистів
"Щоб водій не визначав вартість "з повітря"
Харківська міська рада включить декілька служб таксі до програми мобільності Чемпіонату Європи 2012 року.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Департаменту з питань підготовки до Євро-2012 Харківської міськради Віктор ХРИСТОЄВ.
"Наступного тижня ми проведемо нараду з усіма власниками і операторами (служб таксі), щоб визначитися в системі роботи. Ми вже провели ревізію, щоб зрозуміти, що ми маємо вже: скільки операторів, скільки диспетчерських служб, скільки ми маємо евакуаторів, скільки у нас машин і який клас цих авто", - сказав В.ХРИСТОЄВ.
Також на нараді будуть обговорюватись питання участі служб таксі в процесі перевезень гостей і уболівальників Євро-2012, визначення місць для паркування таксі, щоб вони дійсно представляли Харків на високому рівні, з врахуванням вимог до машин, з врахуванням якості послуг, наявності касового апарату, лічильника, додав він.
"Щоб не водій визначав вартість "з повітря"… щоб не водій поглянув на стелю і сказав ціну, а щоб чітко була визначена система. І тим більше, потрібно унеможливити роботи "чорних" перевізників. Можу вас запевнити, що такі таксі не працюватимуть під час Чемпіонату Європи", - підкреслив В.ХРИСТОЄВ.
За результатами наради декілька служб будуть включені до програми мобільності.
За словами В.ХРИСТОЄВА, на сьогоднішній день у Харкові близько 1200 осіб мають ліцензію на здійснення перевезень, "але, на жаль, автомобілів з "шашечками" набагато більше".