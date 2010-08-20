Харківська мерія унеможливить роботу "чорних" таксистів

Харківська міська рада включить декілька служб таксі до програми мобільності Чемпіонату Європи 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Департаменту з питань підготовки до Євро-2012 Харківської міськради Віктор ХРИСТОЄВ.

"Наступного тижня ми проведемо нараду з усіма власниками і операторами (служб таксі), щоб визначитися в системі роботи. Ми вже провели ревізію, щоб зрозуміти, що ми маємо вже: скільки операторів, скільки диспетчерських служб, скільки ми маємо евакуаторів, скільки у нас машин і який клас цих авто", - сказав В.ХРИСТОЄВ.

Також на нараді будуть обговорюватись питання участі служб таксі в процесі перевезень гостей і уболівальників Євро-2012, визначення місць для паркування таксі, щоб вони дійсно представляли Харків на високому рівні, з врахуванням вимог до машин, з врахуванням якості послуг, наявності касового апарату, лічильника, додав він.

"Щоб не водій визначав вартість "з повітря"… щоб не водій поглянув на стелю і сказав ціну, а щоб чітко була визначена система. І тим більше, потрібно унеможливити роботи "чорних" перевізників. Можу вас запевнити, що такі таксі не працюватимуть під час Чемпіонату Європи", - підкреслив В.ХРИСТОЄВ.

За результатами наради декілька служб будуть включені до програми мобільності.

За словами В.ХРИСТОЄВА, на сьогоднішній день у Харкові близько 1200 осіб мають ліцензію на здійснення перевезень, "але, на жаль, автомобілів з "шашечками" набагато більше".