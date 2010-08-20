“Кременчукм’ясо” почне випуск пельменів від ТМ «Фарро»

ВАТ «Кременчукм’ясо» (Кременчук, Полтавська обл.) в листопаді почне випуск пельменів від ТМ «Фарро».

Про це журналістам заявила голова правління підприємства Ірина ДРОЗДОВА.

За її словами, підприємство вже купило для випуску пельменів спецавтомат вартістю 1 млн. євро. Потужність нового устаткування до 2 тонн на зміну.

«Сьогодні він знаходиться на митниці. В листопаді почнемо виробництво. Пельмені випускатимуть з курятиною, свининою і яловичиною», - сказала І.ДРОЗДОВА.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчукм’ясо" - одне з провідних м`ясопереробних підприємств України. Потужності "Кременчукм’ясо" розраховані на виготовлення 50 тонн м`яса і 30 тонн ковбас у зміну. Зараз підприємство виготовляє 220 найменувань різних ковбасних виробів, копченину і м`ясні напівфабрикати під торговою маркою "Фарро".