ПЗЗ змінить маршрут приміських поїздів через Київ

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) 21 серпня, у зв`язку з виконанням ремонтних робіт на станції Київ-Московський, змінює маршрут проходження ряду електропоїздів. Про це УНІАН повідомляє прес-служба ПЗЗ. Зокрема, такі поїзди йтимуть через ст. Київ-Петрівка: № 6871 Бориспіль - Київ-Петрівка № 6013 Київ-Петрівка - Фастів № 6911 Ніжин - Борщагівка-тех., № 6913 Ніжин - Борщагівка-тех., № 6710 Борщагівка-тех. - Трипілля-Дніпровське № 6915 Ніжин - Борщагівка-тех., № 6811 Яготин - Борщагівка-тех., № 6813 Гребінка - Київ-Петрівка № 6816 Київ-Петрівка - Гребінка № 6917 Ніжин - Київ-Петрівка № 6916 Київ-Петрівка - Ніжин № 6815 Яготин - Святошин № 6625 Святошин - Тетерів № 6919 Ніжин - Борщагівка-тех.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter