У Марганці ліквідовано підпільний горілчаний цех

Працівники Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області ліквідували у місті Марганці підпільний цех з виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС в області.

Житель Марганця, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за виготовлення фальсифікованої горілки, знову організував кустарне виробництво у власному гаражі.

Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 1500 порожніх пляшок, більш як 2 тонни спирту, майже 30 ящиків готової продукції, різноманітні барвники та смакові добавки, покликані надати саморобній «горілці» колір та смак справжнього напою. Було вилучено й відповідне обладнання для кустарного виготовлення лікеро-горілчаної продукції, яку зловмисник реалізовував через мережу магазинів Марганця. Проводиться слідство.