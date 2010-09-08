ПЗЗ змінить маршрут проходження електричок через Київ

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) звертає увагу пасажирів, що 9 вересня 2010 р., у зв`язку з виконанням ремонтних робіт на перегоні Дарниця - Київ-московський, міняється маршрут руху ряду електропоїздів, які прямуватимуть через Київ-Петрівка Згідно з повідомленням прес-служби ПЗЗ, це стосується електропоїзда №6911 Ніжин - Борщагівка-тех, №6810 Борщагівка-тех - Яготин, №6812 Борщагівка-тех - Гребінка, №6915 Ніжин - Борщагівка-тех, №6811 Яготин - Борщагівка-тех, №6813 Гребінка - Київ-Петрівка, №6816 Київ-Петрівка – Гребінка, №6917 Ніжин - Київ-Петрівка, №6916 Київ-Петрівка - Ніжин, №6815 Яготин – Святошино, №6625 Святошино - Тетерів №6919 Ніжин - Борщагівка-тех. Південно-Західна залізниця закликає пасажирів уважніше слухати оголошення про зміни в розкладі руху потягів.

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