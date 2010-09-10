У Вінниці вилучили 14 тонн кавунів, непридатних для споживання

У Вінниці працівники міліції ліквідували стихійну точку продажу непридатних для споживання кавунів та вилучили майже 14 тонн цих ягід.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Вінницькій області.

За повідомленням, співробітниками ветеринарної міліції спільно з працівниками Замостянського райвідділу міліції біля автовокзалу «Східний» було виявлено точку з продажу кавунів у невстановленому місці.

Кавуни належали 35-річному громадянину Азербайджану, а торгівля здійснювалась без будь-яких дозвільних документів як на право торгівлі, так і на продукцію.

Виявлені кавуни були вилучені з обігу та направлені у Вінницьку обласну державну лабораторію ветеринарної медицини для встановлення їх якості та безпечності для подальшого споживання.

Згідно з висновком лабораторних досліджень, вилучена продукція не придатна для споживання та підлягає знищенню.

Власника неякісної продукції притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 160 КУпАП України «Торгівля з рук у невстановлених місцях».