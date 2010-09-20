У Криму скасували обмеження на відвідини лісів

У Криму скасували обмеження на відвідини гірничо-лісової зони організованими групами туристів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Міністерстві курортів і туризму АРК.

Відповідне рішення ухвалене Міжвідомчим оперативним штабом з проведення заходів і мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов`язаних з пожежною безпекою.

Обмеження на відвідини гірничо-лісової зони Криму для організованих груп туристів скасовано "за умови проведення туроператорами додаткових інструктажів про дотримання правил пожежної безпеки".

Як повідомляв УНІАН, з кінця липня 2010 р. у Криму було заборонено в`їзд транспортних засобів на територію лісопаркових зон з метою профілактики виникнення пожеж. З 1 серпня 2010 р. у лісах Криму було оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. 6 серпня Рада міністрів АРК заборонила відвідини лісів. Штормове попередження у зв`язку з надзвичайною пожежною небезпекою в лісах Криму продовжене до 19 вересня.