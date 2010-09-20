На Харківщині затримали 20 п’яних водіїв маршруток

У Харківській області за січень-серпень 2010 року під час профілактичних заходів працівники Державтоінспекції затримали 20 водіїв, які керували пасажирськими автобусами у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області з посиланням на УДАІ ГУМВС України в Харківській області.

За даними УДАІ, за 8 місяців 2010 року перевірено 18294 автобуси. З технічними несправностями виявлено – 829. Всього за період проведення профілактичних заходів виявлено 4236 порушень Правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів під час перевезення пасажирів.

За цей період за участю водіїв автобусів сталася 61 ДТП, в яких загинуло 17 осіб та 103 отримали травми. З вини водіїв автобусів та мікроавтобусів скоєно 21 ДТП, в яких 4 особи загинули та 34 отримали травми.

За 8 місяців 2010 року у Харківському регіоні здійснено 5973 перевірки автогосподарств (з 5978 зареєстрованих всього по області, в тому числі – 3311 у Харкові), у тому числі 640 обстежень, 589 цільових перевірок, 4270 техоглядів автогосподарств. Перевірено 50885 одиниць транспортних засобів, з яких з технічними несправностями виявлено 722 одиниці. Притягнуто до адміністративної відповідальності 322 посадові особи. За виявленими недоліками керівникам автогосподарств вручено 995 приписів на їх усунення. За невиконання приписів оштрафовано 70 посадових осіб.

Заборонено експлуатацію з тимчасовим вилученням талонів про проходження державного технічного огляду 375 транспортним засобам. При здійсненні контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їхньої експлуатації (на лінії) перевірено 13347 одиниць, з яких з технічними несправностями виявлено 1832 одиниці. Притягнуто до адміністративної відповідальності 451 водій.

За виявленими недоліками до Головавтотрансінспекції Мінтрансзв’язку України направлено 26 інформацій для проведення позапланової перевірки автоперевізників і вирішення питання про анулювання їхніх ліцензії. Також направлено 29 інформацій до органів місцевої влади для розірвання договірних відносин з пасажирськими автоперевізниками на використання автобусних маршрутів загального користування.

За допущені порушення вимог Закону України «Про дорожній рух» складено 334 адміністративні протоколи на посадових осіб автогосподарств, які здійснюють перевезення пасажирів, видано 852 приписи ДАІ для усунення недоліків, що впливають на безпеку дорожнього руху.