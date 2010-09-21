Львів’яни запрошують на Свято кави

Цьогорічне міське свято «На каву до Львова» відбуватиметься 24-26 вересня у внутрішньому подвір’ї Ратуші та на площі Ринок, де влаштують ярмарок та встановлять урочисті кавові арки з екранами. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, як і раніше, переможців обиратиме авторитетне експертне журі. Але на відміну від минулих разів, головну номінацію визначать з допомогою трьох форм: голосування на сайті фестивалю, що триватиме з 22 по 26 вересня (становить 30% від загального результату), голосування в кав’ярнях з допомогою бюлетенів (50%) та вибір кавових короля та королеви (20%). Король та королева відправляться в «Кавовий тур», щоб обрати «найкавовіший» заклад Львова.

Інтернет-голосування стартує з 22 вересня на сайті www.coffeefest.lviv.ua.

Для міста дійство вже стало традицією та візитною карткою. Тому цього разу планується збільшити не лише масштаби свята, а й програму святкування. До звичної номінації «Найкраща кав’ярня» додано ще три: «Кавова легенда Львова», де переможе найлегендарніша львівська кав’ярня, «Кава і до кави» - отримає краща кав’ярня, що пропонує вишукані ласощі до напою, та номінація «Відкриття року» варта найцікавішої кав’ярні, що відкрилась продовж останнього року.

«Новинкою цьогорічного святкування є, перш за все, те, що голосування у головній номінації починається раніше. Свято також розширилось щодо кількості днів. Збільшено кількість номінацій. Всіх переможців буде визначено та нагороджено у неділю. Щодня також будуть виступи хедлайнерів та кінопокази. Минулого року мали прикрий випадок під час голосування, коли з однієї IP-адреси надійшло більше 100 голосів. Тому зараз ми обмежили можливість і з однієї адреси можна віддати лише два голоси. Ще одна особливість свята – змагання баріста», - розповів координатор свята Андрій СИДОР.

Вдень проводитимуть ярмарок-продаж кави та кавового посуду, а ввечері гостей розважатимуть вечірні кінопокази, джазові перфоманси, концерти камерної музики та показ театральної вистави «Целофан».

На святі буде багато найрізноманітнішої кави, від традиційних філіжанок до неповторних кавових коктейлів. А в кав’ярнях-учасниках кавового туру відвідувачі зможуть не лише поласувати запашною кавою, а й віддати голос за найкращу з них. Цікаву інформацію про напій опублікують в газеті «На каву до Львова», яку видадуть спеціально до фестивалю.