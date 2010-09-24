На Чернігівщині молоді родини не забезпечують житлом

Результати фінансового аудиторського дослідження обласної Програми "Молодій родині Чернігівщини – доступне житло" за 2007-2009 роки засвідчили, що вона виконується неефективно через брак фінансування усіма бюджетами області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Контрольно-ревізійного управління в області.

Згідно з повідомленням, загальна потреба в коштах на будівництво житла для молодих сімей і одиноких молодих громадян на 2007-2009 роки становила загалом 38 млн. грн. Фактично ж було виділено лише 5,6 млн. грн.

Аналіз стану фінансування молодіжного будівництва у розрізі місцевих бюджетів показав, що упродовж дослідженого періоду кошти виділялися в основному трьома бюджетами: зокрема, обласним бюджетом – щорічно від 94 тис. грн до 471 тис. грн, міським бюджетом м. Чернігова – щорічно в межах 200-300 тис. грн, районним бюджетом Ічнянського району – щорічно в межах 25-55 тис. грн.

Унаслідок недостатнього фінансування обласної Програми за досліджений період збудовано і придбано лише 1722 кв. м. житла, що становить 5% від потреби. А відсоток забезпечення житлом сімей відносно кількості бажаючих, які перебувають на обліку в регіональному управлінні Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, – взагалі мізерний — від 1% до 0,3% за 2007 – 2009 роки. Зокрема, за 2007-2009 роки надано кредити тільки 24 молодим сім`ям і одиноким молодим громадянам. Водночас, на обліку в регіональному управлінні Фонду перебуває 153 кандидати з районів, із бюджетів яких кошти не виділялися в жодному з років, тобто ймовірність отримання кредитів там практично дорівнює нулю.

За результатами дослідження державні аудитори підготували низку пропозицій на місцевому рівні.

Довідка УНІАН. Програму "Молодій родині Чернігівщини – доступне житло" затверджено розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації у 1999 році. Нею передбачалося за 2000-2010 роки забезпечити житлом 1 тис. 725 молодих сімей і одиноких молодих громадян, залучивши 104,5 млн грн бюджетних коштів і власних коштів громадян.