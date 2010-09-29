В Україні різко подорожчали імпортні фрукти

Українська митниця переглянула довідкові ціни на фрукти. Від цього показника залежить, скільки податків платитимуть імпортери при ввезенні свого товару в Україну. По деяких позиціях довідкові ціни виросли більш ніж в два рази.

Зокрема, банани, які проходили в серпні оформлення за ціною 600 доларів за тонну, у вересні вже оформлялися по 1650 доларів. Ціновий поріг для лимонів виріс в півтора рази - з 900 до 1400 доларів за тонну.

"Ми не можемо зрозуміти, чим керується митниця, виставляючи такі розцінки. Крім того, збільшився також термін оформлення товару", - відмічає Оксана ЄВЕНКО, керівник відділу закупівлі бананів і фрахтування компанії "Аркадия".

Підвищення довідкових цін, від яких залежить сума податків, що сплачується імпортерами, вже відбилося на ціні фруктів в роздрібі.

Найбільше подорожчали лимони - гуртові ціни на цей товар складають зараз близько 24 грн./кг і 30 грн в роздрібі, що є рекордним показником за усю історію. Навіть в період грипозної істерії восени минулого року, коли ціни на цибулю і часник зашкалювали, максимальні ціни на цитрусові в роздрібі складали 25 грн./кг. Банани за два тижні подорожчали на третину - до 21 грн./кг Мандарини і апельсини додали в ціні 20% (в середньому 25 грн/кг).

"Причина росту цін одна - побори на митниці", - пояснює Андрій ЯРМАК, керівник проекту "АПК-Інформ: овочі і фрукти". При цьому учасники ринку відмічають, що митниця піднімала довідкові ціни практично щодня.

На митниці запевняють, що служба діє у встановлених законом рамках, борючись з двома основними порушеннями, якими найчастіше грішать імпортери - декларування не того товару, який реально ввозиться, і заниження реальної вартості.

Між тим ріст цін логічно привів до зниження споживання фруктів в Україні. "За підсумками року, якщо так піде і далі, споживання імпортних фруктів може впасти на 20-25% ", - заявив А.ЯРМАК.

«Діло»