Індекс реальної зарплати в Україні в серпні знизився на 4,8%
11:58, 29 вересня 2010Права споживачів
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Індекс реальної заробітної плати в Україні в серпні 2010 року знизився на 4,8%.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, у січні-серпні ц.р. індекс виріс на 9,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Найвище зростання індексу реальної зарплати в січні-серпні цього року зафіксоване в Рівненській (14,2%), Волинській (13,5%) і Полтавській (13,3%) областях, найнижчий – у Києві (4%), Севастополі (6,4%) і Харківській області (7,2%).
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