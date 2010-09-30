Українським рибалкам не дають ловити хамсу

Через домовленості з Росією українські рибопромисловці вже сім років обмежені в можливостях вилову дешевої риби, пише тижневик «Коментарі:».

Йдеться про квоти на вилов хамси - досить затребуваного на внутрішньому ринку продукту. Ця риба відноситься до низького цінового сегменту (13-15 грн./кг у роздробі) і входить у продовольчий кошик небагатих верств населення.

Для чорноморської хамси розмір українських квот протягом останнього десятиліття становить 5 тис. тонн на рік, у той час як для іншої чорноморської риби подібного сорту (шпрота (кильки)) квоти можуть коливатися від 50 до 70 тис. тонн на рік. Для порівняння, щорічний вилов чорноморської хамси в Туреччині в десятки разів більше - від 170 до 360 тис. тонн.

За оцінками експертів, через діючі квоти потенційні втрати України складають близько 50 млн. дол. на рік.

Як пишуть «Коментарі:», доцільності у квотах не бачать і біологи. Коли українські рибопромислові підприємства звернулися в Інститут біології південних морів НАНУ з проханням розглянути питання про збільшення розміру квоти на 50%, вчені взагалі запропонували скасувати обмеження на вилов чорноморської хамси.

Оскільки квоти, що регламентують вилов риби в басейні Чорного моря, носять виключно внутрішній характер, українським чиновникам для їх скасування навіть не потрібні будуть узгодження з Туреччиною, Росією, Болгарією чи Грузією.

Ситуація з квотами найбільше влаштовує імпортерів, які вже давно готові наситити український ринок привізною рибою на всі сто відсотків, резюмує тижневик.