Комітет Європарламенту вимагає маркування «Made in.»

Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту підтримує пропозиції Єврокомісії щодо гармонізації правил маркування товарів за країною походження за допомогою напису «Made in...».

Про це йдеться у проекті доповіді Крістіани МУСКАРДІНІ (група народних партій, Італія), підтриманому на засіданні Комітету 29 вересня.

За проект доповіді висловилися 19 депутатів, проти – двоє, утрималися двоє.

Депутати вважають, що більшість продуктів, призначених для кінцевого споживача, повинні маркуватися за країною виробництва.

Винятки складатимуть морепродукти, продукти харчування а також продукція, вироблена в країнах-членах Європейського Союзу, Туреччині, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні.

Перелік товарів, що підлягають маркуванню, включає, зокрема, вироби зі скла, текстильні продукти, фармацевтичні товари, інструменти, фурнітуру. При цьому перелік може розширюватися Єврокомісією за узгодженням з Європарламентом і Радою ЄС.

Якщо товари продаються в упаковці, то відповідне маркування повинно міститися і на упаковці.

Депутати вважають, що маркування «Made in...» має здійснюватися мовою, зрозумілою жителям країни-члена ЄС, у якій продаються товари, або може робитися англійською мовою.

Члени комітету також виступають за розробку Єврокомісією мінімальних стандартів штрафних санкцій за недотримання правил маркування за країною походження.

Передбачається, що законодавчий акт після його прийняття повинен набрати чинності у країнах-членах ЄС максимум через рік.

Європарламент планує визначитися з приводу проекту нормативного акту до кінця цього року.

На сьогодні не існує гармонізованих на європейському рівні правил маркування товарів за країною походження. Єврокомісія підготувала свої пропозиції щодо гармонізації законодавства ще в 2005 році, проте вони довго не розглядалися в Раді ЄС через блокування рядом країн-членів ЄС.