Україні потрібно розвивати мобільний інтернет

Україні потрібно розвивати інфраструктуру для доступу в інтернет з мобільних пристроїв, щоб не відстати від розвинених країн. Таку думку висловив президент інвестиційного фонду Icon Private Equity Кирило ДМИТРІЄВ в суботу на форумі YES в Ялті, передає кореспондент УНІАН.

«Мені здається, що интернет–ринок та інтернет-інфраструктура – це один з ключових елементів для руху вперед, це можливості для малого і середнього бізнесу, освіти, навчання. Якщо цього не буде, наші діти не зможуть змагатися з людьми, які виросли на мобільних інтернет-технологіях», - сказав експерт.

Так, за його словами, Україна відстає за розвитком інтернет-технологій для мобільних пристроїв. «Лише 18 відсотків широкосмуговий доступ в порівнянні з набагато вищими показниками в інших країнах», - зазначив К.ДМИТРІЄВ.

Він повідомив, що інтернет-ринок за кордоном розвивається дуже активно. «Буквально за півтора роки 85 мільйонів людей купили iPod і iPad. Ці мобільні пристрої практично в п`ять - шість разів адаптуються суспільством, ніж десктопові комп`ютери. Десктопів було близько одного мільярда. Ми чекаємо, що мобільних пристроїв буде близько 10 мільярдів – це божевільна революція, яка наразі відбувається у світі», - сказав президент Icon Private Equity.

Він підкреслив, що нові мобільні пристрої в основному використовуються для передачі інформації.

«Звичайний телефон використовується на 70 відсотків для голосових дзвінків. На iFone голос – тільки 45 відсотків, інше – це дані. В результаті вимоги з передачі даних зростуть в найближчі 4 роки в 40 разів», - сказав бізнесмен.

К.ДМИТРІЄВ зазначив, що для України існує небезпека відстати, причому «настільки сильно, що потім неможливо буде наздогнати».

«Треба слово «інновація» застосовувати до конкретних проектів, які можуть революціонізувати країну. Інтернет-проникнення – це один з них», - додав експерт.

Форум, організований Ялтинською Європейською Стратегією, який проводиться вже в сьоме, зібрав відомих українських та зарубіжних політиків, а також бізнесменів.