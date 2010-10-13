У Херсонській області скоротилася кількість безробітних

Кількість зареєстрованих безробітних у Херсонській області, за даними на 1 жовтня 2010 р., становила 6,9 тис. чоловік, що на 17,7% менше, ніж на 1 жовтня 2009 р. і на 35% менше, ніж на 1 січня 2010 р.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 жовтня 2010 р. становив 1% населення працездатного віку, що на 0,3% менше, ніж на 1 жовтня 2009 р. і на 0,6% менше, ніж на 1 січня 2010 р.