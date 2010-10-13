У Донецьку заборонять приносити спиртне на стадіон

11:51, 13 жовтня 2010
Права споживачів
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Під час матчів Євро-2012

Під час матчів Євро-2012 на стадіон в Донецьку буде заборонено приносити спиртні напої.

Про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, заборона на продаж спиртних напоїв вже діє в Донецьку під час проведення футбольних матчів в зоні 1,5 км від стадіону «Донбас Арена» і діятиме під час матчів Євро-2012.

«Ми цей етап вже пройшли. У нас на «Донбас Арену» спиртні напої не носять і в півторакілометровій зоні не продають. А в спеціалізованих барах, кафе, ресторанах – там, будь ласка. Ми цей пункт вже пройшли на стадії підготовки», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Мер додав, що питання щодо спеціальних місць для куріння в Донецьку до Євро-2012 ще не вирішене.

«Якщо я вам скажу, що на даний момент часу це питання пропрацюване, я вас обдурю. Тому на сьогоднішній день ми ще не дійшли до цього. Але я думаю, що до цього потрібно приходити. І щодо фан-зони ми запропонували більш розширений варіант, і ми його віддали на узгодження. Якщо УЄФА прийме нашу пропозицію, значить, ми її потім оприлюднимо», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, влада Польщі планує внести зміни до законодавства, що дозволить вболівальникам пити пиво на стадіонах під час матчів Євро-2012. За даними польського Міністерства спорту, влада може використати „англійську модель”, коли пиво можна пити на стадіонах, але не можна приносити його на трибуни.

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