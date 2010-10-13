Рис може подорожчати на 30%

Цьогорічні погодні аномалії у світі призвели до проблем на ринку зерна. Зачепили вони і рис, який може подорожчати через можливий дефіцит цієї крупи.

Врожай рису в США, які займають четверте місце в світі з його експорту, може бути на 10% нижчим за прогноз, ціни зростуть на 30%, заявив президент Асоціації виробників рису США Дуайт РОБЕРТС в інтерв`ю агентству Bloomberg.

Ціна нешліфованого рису на торгах у Чикаго може підскочити до 16-17 дол. за 100 фунтів до січня, бо через спекотну і посушливу погоду його урожай буде меншим, ніж прогнозували. Зараз за 100 фунтів рису дають 13,12 дол.

Прогнозують, що світові ринки також можуть відчути дефіцит рису. Ще раніше скоротилися постачання з Пакистану, який постраждав цього літа від сильної повені. Пакистан минулого року зайняв третє місце серед світових експортерів рису.

Прогнозоване зростання цін на 30% можна назвати легкою панікою. У квітні 2008 року був встановлений ціновий максимум - 100 фунтів рису коштували тоді 25,07 дол.

Лівий Берег