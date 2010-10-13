Вчені розробили звеселяючий хліб

Міжнародна група вчених розробила рецепт хліба, до якого входить гормон радості - серотонін. Як відомо, саме брак серотоніну провокує виникнення у людей депресії.

Рецептуру розробляли спільно Московське НВО "Хімавтоматика", індійська корпорації Vidya Herbs і американська компанія Future Ceuticals. До нового продукти вчені включили серотонін рослинного походження, що міститься в обліписі.

Виробництво хліба-антидепресанту почнеться в 2011 році в Японії, Індії і США. У Росії, яка, за словами експертів, "поки не готова для цього продукту", цей дивовижний хліб з`явиться років через два.

До речі, за даними ВООЗ, у світі 95 мільйонів людей страждають від депресії. А кожна четверта людина на якомусь етапі життя стикається з психічними проблемами, які є причиною великої кількості випадків смерті та інвалідності.

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