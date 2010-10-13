У Севастополі всі перевірені міні-цехи працювали з порушеннями

Протягом 9 місяців 2010 року фахівці відділу державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил ДП «Севастопольстандартметрологія» провели 122 перевірки під час виробництва, зберігання та гуртової реалізації продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Контролю підлягала морожена риба та рибна продукція, заморожене м`ясо, напівфабрикати заморожені, ковбасні вироби, вершкове масло, свіжі овочі, борошно, хліб, кондитерські та макаронні вироби, сухофрукти, алкогольна та безалкогольна продукція, вода питна фасована і вода централізованого водопостачання, цукор, постільна білизна, комп`ютерна техніка, швацькі вироби, іграшки дитячі, тара ПЕТФ, вироби ПВХ, пакети з полімерних матеріалів, меблі, залізобетонні вироби, будівельні матеріали, нафтопродукти.

Усього перевірили продукції на загальну суму 5 млн. 981 тис. 828 грн., забраковано на загальну суму 1 млн. 43 тис. 212 грн. Порушення вимог нормативних документів (НД) встановлено на 69 підприємствах, що становить 68% від загальної кількості первинних перевірок.

Також протягом звітного періоду було перевірено 14 міні-цехів. Порушення вимог НД встановлені на кожному із них. Аналіз діяльності підприємств свідчить про неодноразові випадки випуску і реалізації неякісної продукції міні-цехів.