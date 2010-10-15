МТС випустила перший мобільний телефон під власним брендом

Оператор мобільного зв`язку «МТС Україна» оголошує про випуск мобільного телефону під брендом МТС – МТС 236.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «МТС Україна».

За даними прес-служби, сума, яку абонент витратить на придбання телефону, повністю повертається йому на рахунок мобільного номера. Абонент також має можливість безплатно самостійно вибрати для себе тариф.

Телефон МТС 236 відрізняється високою якістю складання, високою тривалістю роботи від однієї зарядки і легкістю експлуатації. Апарат має кольоровий дисплей, забезпечений повноцінним органайзером і зручним ліхтариком.

Розміри МТС 236 становлять 106х46х10,6 мм, а вага – 60 г. Виробником телефону є корпорація ZTE.

На телефон розповсюджується гарантія: один рік – для абонентів, які придбають тільки термінал; на весь термін «життя» абонента в мережі «МТС Україна» – для тих, хто придбає термінал і стартовий пакет.

Телефони МТС 236 доступні для купівлі в роздрібній мережі «МТС Україна» по всій країні і в національних мережах ділерів («Алло», «Мобілочка»).

Довідка УНІАН. Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більш як 17,99 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного/міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах. Виручка за 2009 рік склала 8,2 млрд. гривень.

«МТС Україна», 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (NYSE: MBT), найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії і країнах СНД. Разом зі своїми дочірніми підприємствами ВАТ «Мобільні Телесистеми» обслуговує понад 99,57 мільйонів абонентів.