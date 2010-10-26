Королевська: За 3-4 роки прірва між багатими і бідними досягне максимуму

Якщо темпи зростання споживацьких цін збережуться, то за 3-4 роки в Україні зникне середній клас, а прірва між багатими і бідними досягне свого максимуму. Таку думку УНІАН висловила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи підсумки економічної діяльності України за 9 місяців 2010 року.

За її словами, звичайно зростання інфляції свідчить про зростання економіки. В Україні ж інфляція стримує економічне зростання високими ставками за кредитами і недокредитованістю національної економіки. Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що відновлення високої інфляції є більшою загрозою, ніж ослаблення динаміки економічного зростання, і є найбільшим ризиком.

«Темпи зростання споживацьких цін значно випереджають зростання заробітної плати і пенсій. Це значить, що бідні стають ще бідніше, а ті, хто раніше вважався середнім класом, починає сповзати до межі бідності», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Максимально прискорило інфляцію зростання цін на продукти харчування, яке по окремих товарних позиціях перевищило 60%. У результаті, за темпами інфляції Україна займає сьогодні лідируюче місце серед країн СНД і Східної Європи.

«Стимулювання розвитку економіки уряд замінює латанням бюджетних дір, - сказала голова Комітету ВР. - З початку року гривнева емісія, за офіційними даними, перевищила 23 млрд. грн., і вся вона вкидається в ринок. Емісія розкрутила маховик інфляції, яка за минулий місяць становила 2,9% - це абсолютний місячний рекорд з 90-х років».

За прогнозами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, якщо темпи зростання споживацьких цін збережуться, то за 3-4 роки в Україні зникне середній клас, а прірва між багатими і бідними досягне свого максимуму.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем ц.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%.

Порівняно з вереснем 2009 року показник інфляції становить 10,5%, а порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.

В Україні ціни виробників промислової продукції у вересні 2010 року порівняно з серпнем (показник до попереднього місяця) зросли на 0,1%, з початку року (показник до грудня 2009 року) – на 15,2%.