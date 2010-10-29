Індекс реальної зарплати збільшився на 0,1%

Індекс реальної заробітної платні в Україні у вересні 2010 року збільшився на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні п.р. індекс зріс на 9,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найвище зростання індексу реальної зарплати у січні-вересні цього року зафіксовано у Рівненській (14,5%), Волинській (13,7%) і Полтавській (13,5%) областях, найнижчий – у Києві (3,8%), Севастополі (6,4%) і Харківській області (7,3%).