Індекс реальної зарплати збільшився на 0,1%
10:11, 29 жовтня 2010Права споживачів
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Індекс реальної заробітної платні в Україні у вересні 2010 року збільшився на 0,1%.
Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, у січні-вересні п.р. індекс зріс на 9,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Найвище зростання індексу реальної зарплати у січні-вересні цього року зафіксовано у Рівненській (14,5%), Волинській (13,7%) і Полтавській (13,5%) областях, найнижчий – у Києві (3,8%), Севастополі (6,4%) і Харківській області (7,3%).
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