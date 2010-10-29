Українцям в день можна їсти не більше тарілки борщу

Повсякденна страва українців – борщ – перетворилася на отруту через високий вміст нітратів в овочах.

За словами експертів, удень можна з`їсти не більше, ніж тарілку борщу, щоб не було передозування нітратами. Також радять від споживання овочів на цей день відмовитися.

"В одній порції борщу полягає фактично добова доза нітратів, яку людині можна безпечно їсти для здоров`я", - розповіла керівник кулінарних проектів Світлана НАУМОВА.

За словами дієтолога-гастроентеролога Світлани ФУС, нітрати погіршують кровообіг та збагачення тканин киснем, через що виникають різні патології аж до онкологічних захворювань.

Аграрії запевняють, що навіть без використання добрив нітрати від природи є і будуть у ґрунтах.

ТСН