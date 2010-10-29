Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує щорічно переглядати споживчий кошик і приймати окремий закон про прожитковий мінімум.

Про це йдеться в проекті закону про внесення змін до Закону «Про прожитковий мінімум» щодо формування споживчого кошика №7297 від 26 жовтня 2010 року, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроектом пропонується встановити, що набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг за поданням Кабінету міністрів щорічно затверджується парламентом окремим законом до початку розгляду проекту закону про державний бюджет. (Згідно з чинним законом про прожитковий мінімум споживчий кошик переглядається не рідше одного разу в п`ять років - УНІАН.)

Крім того, законопроектом передбачається розраховувати прожитковий мінімум на одну людину, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, з урахуванням індексу споживчих цін в основних прогнозних макропоказниках.