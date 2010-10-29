У мерії Києва обіцяють контейнери для роздільного збору сміття

У мерії Києва обіцяють до кінця року встановити у місті 6,5 тисяч контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, з метою вирішення питань поводження з відходами у Києві створено робочу групу на чолі із заступником голови КМДА Олександром МАЗУРЧАКОМ. Відповідним розпорядженням затверджено склад комісії, до якої увійшли екологи, лікарі, представники профільних підрозділів міськадміністрації, депутати Київради та експерти міжнародної категорії з питань твердих побутових відходів.

Наразі вже відбулося робоче засідання, на якому розглядали об’єкти санітарної очистки міста та обговорювали пропозиції щодо створення у столиці підприємств з утилізації твердих побутових відходів та сортувальних комплексів.

За інформацією Головного управління комунального господарства, до кінця поточного року місто матиме у користуванні 6,5 тисячі контейнерів для роздільного збору побутових відходів.